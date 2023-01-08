المبادلات التجارية بين الأردن وقطر تقفز بنسبة 28% في 2022

الوكيل الإخباري - سجل حجم المبادلات التجارية والسلعية بين الأردن وقطر العام الماضي، قفزة كبيرة تجاوزت نسبتها 28 % مقارنة مع عام 2021.

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وبلغ حجم تجارة الأردن وقطر خلال عام 2022، حوالي 800 مليون ريال (233.5 مليون دولار)، ارتفاعا من 624 مليون ريال (171.4 مليون دولار) خلال عام 2021.



ووفقا لهذه المعطيات، يكون معدل الفارق في التجارة الثنائية بين البلدين خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، نحو 176 مليون ريال (48.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 28.2 % .



وعزا تجار ومستوردون قطريون، ارتفاع تجارة الأردن وقطر بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلى تزايد وتيرة استيراد السوق القطري من الأردن، ولا سيما خلال فترة مونديال كأس العالم، ما رفع حجم الطلب على السلع والمنتجات، وخاصة الغذائية منها.