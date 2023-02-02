المركزي السوري يخفض العملة إلى 6650 ليرة لكل دولار

الوكيل الإخباري - قال مصرف سوريا المركزي في بيان، الخميس، إنه قرر خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522.

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وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام التي يخفض فيها المركزي السوري سعر صرف العملة.



وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات غربية وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان إلى جانب فقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.



ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع وزاد المصاعب ليجد السوريون صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.



وكان سعر الليرة 47 للدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على الرئيس بشار الأسد في مارس 2011. ( سكاي نيوز )



