النفط يسجل أول خسارة شهرية له خلال أيلول الحالي

إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI

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الوكيل الاخباري – تتجه أسعار النفط لتسجيل أول خسارة شهرية لها خلال سبتمبر/أيلول الحالي وبنسبة تقارب 10% بعد ارتفاعاتها السابقة والتي استمرت على مدى 5 شهور متتالية، ومازال القلق من تعافي الطلب على النفط وإزدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع مخزونات النفط العوامل الأهم في تراجع الأسعار.

الحال لا يختلف كثيراً عن المعدن الأصفر الذهب الذي يسجل خسائر شهرية بلغت نسبتها حتى اللحظة حوالي 4% والتي تخلت في وقت سابق عن المستويات الفنية والنفسية 1900 دولار للأونصة لتتداول حالياً قرب المستويات 1890 دولار للأونصة.

وتتحرك الأسواق حالياً متأثرة بعدة عوامل رئيسية أهمها خطط التحفيز المالية للحكومات وآجواء الإنتخابات الأمريكية وحالات الإصابة بفيروس كورونا علماً بأن معظم أسواق الأسهم العالمية تتجه لتسجيل خسائر شهرية هي الأخرى ولنفس الأسباب.



