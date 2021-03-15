الولايات المتحدة تتخطى السعودية نفطيا في الهند

الوكيل الاخباري - أفادت بيانات بأن الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأمريكي الأرخص ثمنا إلى مستويات غير مسبوقة.

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وأظهرت البيانات أن واردات الهند من أكبر منتج في العالم ارتفعت 48 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفا و300 برميل يوميا في فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 بالمئة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.



في المقابل، أظهرت البيانات نزول واردات فبراير الماضي من السعودية 42 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 445 ألفا و200 برميل يوميا.



المصدر : روسيا اليوم



