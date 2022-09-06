الين يهبط لأدنى مستوى في 24 عاماً

الوكيل الإخباري - التقط الدولار أنفاسه الثلاثاء بعد ارتفاع حاد، لكنه بلغ أعلى مستوياته في 24 عاماً مقابل الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة، مع تشديد السياسة النقدية الأميركية واتساع الفجوة مع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

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وهوى الين إلى 140.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998، وتم تداوله في أحدث المعاملات عند 140.91 مقابل الدولار.



وتراجعت العملة الأميركية بشكل طفيف من أعلى مستوياتها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، على الرغم من أن مخاوف الركود وأزمة الغاز حدت من صعود العملتين. (cnbc)