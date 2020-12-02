انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ سيطر الحذرعلى المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقاريرعن تطورات لقاح كوفيد-19 ضغوطا على السعر.



وبحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1808.67 دولار للأونصة، بعد زيادة بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

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وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1813.30 دولار للأونصة.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إن الكونغرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا، بقيمة 1.4 تريليون دولار.



وعقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، محادثات بشأن حزمة التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.



ومما زاد الضغط على المعدن الأصفر صدور أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.





