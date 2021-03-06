انخفاض أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار21، السبت، 34.70 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.30 دينارا لجهة البيع، بانخفاض مقداره 40 قرشا مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

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وكان سعر بيع غرام الذهب عيار21 بلغ الخميس 35.10 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.70 دينارا لجهة البيع.



وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41.80 و 30.80 دينارا على التوالي.



أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان قال خلال تصريحات صحافية إن اسواق الذهب اغلقت على انخفاض الاسبوع الماضي عند 1700 دولار للأونصة ، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على السوق المحلي الأردني بواقع 40 قرشا للغرام الواحد.



وأضاف أن "الطلب على الذهب في السوق المحلي جيد والعرض ضعيف."

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

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