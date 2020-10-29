الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط عالميا

الملك يلتقي وزير الدفاع الأميركي

تسجيل وفاة و276 إصابة بفيروس كورونا بقطاع غزة

وزارة الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

تحديد موعد جديد للخروج لآداء صلاة الجمعة

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

مطالب باستثناء قطاعات من قرار حظر يوم الجمعة

أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة




الخميس، 29-10-2020 01:09 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

15237Image1-775x445_d


الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها بعد أن فقدت 5% في الجلسة السابقة، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، ووسط مؤشرات على تخمة معروض الخام.
اضافة اعلان

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 37.31 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام "برنت" بنسبة 0.31% لتسجل 39 دولارا للبرميل.

ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من يوم غد الجمعة، إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر المقبل إلى نهاية الشهر.

وقالت خبيرة الأسواق مارغريت يانغ: "توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة".

وتعتزم مجموعة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1419401-2054354635

اليابان: تراجع في الاسهم بسبب كورونا

ذ

ارتفاع الذهب عالميا

5f914a67423604289b3a0c50

ألمانيا تدعم الأردن بـ 50 مليون يورو لمواجهة كورونا

ذهب

أسعار الذهب الخميس 29/10/2020

520201317137436150119

تراجع أسعار الذهب عالميا

مدخل صندوق النقد الدولي في واشنطن - (أرشيفية)

الأردن أنهى بنجاح المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي

أخبار متعلقة
1546866580_770_56196_shutterstock_1082741726_oil_barrels

انخفاض أسعار النفط عالميا

20201015101331411

النفط يهبط مع تهديد ارتفاع إصابات كورونا

8202061196319803050

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

1586125715909

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن صحة ترامب

20201002_1601623108-854-large

النفط يواصل الانخفاض بعد إصابة ترامب بكورونا

نفط

النفط الأميركي يهبط 5%