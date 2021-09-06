انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط هبوطها الاثنين بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار الخام لآسيا في مطلع الأسبوع مما يشير إلى توافر المعروض بشكل جيد في الأسواق العالمية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 57 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر تشرين الأول 68.73 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.8 في المئة.



وأخطرت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط العملاء في بيان يوم الأحد بأنها ستخفض أسعار أكتوبر تشرين الأول لجميع أنواع الخام المباعة إلى آسيا، أكبر منطقة شراء لها، بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.



وأشار استطلاع أجرته رويترز بين شركات التكرير الآسيوية إلى أن تخفيضات الأسعار كانت أكبر مما كان متوقعا.

اضافة اعلان

المصدر: إرم