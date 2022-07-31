الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن يعلن عن مواعيد وأماكن عمل الترخيص المتنقل

آخر تصريح للصين حول الصاروخ التائه

انخفاض جديد على أسعار الحديد محليا

وزارة البيئة : تحرير 24 الف مخالفة بيئية خلال 6 أشهر

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاحد والاثنين

التربية: 6 مدارس خاصة جديدة استوفت الشروط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الأحد

الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 8 أشهر

أسماء الضباط المستفيدين من قرض الإسكان العسكري

الأحد، 31-07-2022 11:19 ص

انخفاض جديد على أسعار الحديد محليا

iron-bars-28ms-bars-29-500x500


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
طرأ انخفاض جديد على أسعار الحديد شد 60 في السوق المحلي، اليوم الأحد، ليصل إلى 585 دينار للطن، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".

وتوقع التجار هبوط أسعار الحديد خلال الشهر المقبل إلى 500 دينار للطن، وسط حالة من الركود في البناء العالمي بالتزامن مع حركة نشطة في إنتاج الحديد بالأسواق الصينية والتركية.

وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.

وكانت الأسعار انخفضت عن 620 دينار التي سجلتها للطن قبل نحو أسبوعين.

أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر بيع الطن اليوم الأحد، تراوح بين 86-88 دينار في أرض المصنع، و98-103 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.

ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

اضافة اعلان

 

إقرأ ايضا
534716-1309190741

النفط يقفز بمعدل نمو السعودية إلى 11.8 % بالربع الثاني

720221411924531766357

أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الأحد

main_image5e9d338ec4969

الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 8 أشهر

1606206173_621_145175_-770x435

7.1 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي الصيني

لللللللللللل

قطر: حظر أي معاملات نقدية تزيد قيمتها عن 13.7 ألف دولار

0L5A0278

مبيعات الكهرباء الوطنية ترتفع 9.1 % خلال النصف الأول من العام الحالي

أخبار متعلقة
ironandsteelexporters

استقرار أسعار الحديد محليا وسط عزوف عن الشراء

453e9fe9700d22f9be78c0808fdc16e8

تعرّف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة

iron-bars-28ms-bars-29-500x500

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

صعود_أسعار_الحديد_عالميا-1

تعرّف على أسعار الحديد والاسمنت محليا الأربعاء

1574b46783447fcb1374a98f35de1973

أسعار الحديد تواصل الانخفاض محليا والاسمنت مستقر

1574b46783447fcb1374a98f35de1973

تجارة الأردن: ارتفاع أسعار الحديد محليا إلى ٦٣٠ دينار للطن