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الثلاثاء، 25-10-2022 02:09 م

انخفاض سعر الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة

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الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب انخفض حيث وصل سعر الأونصة عالمياً 1639 دولارا أما محلياً بلغ سعرها 1240 ديناراً .اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضاً في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء فقد بلغ سعر الليرة الإنجليزي 270 دينارا والرشادي 236 دينارا.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية 30 قرشاً بحسب التسعيرة الثانية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.70 دينارا  وعيار 24 عند 39.80 دينارا وعيار 18 عند 30.00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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