انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان

الوكيل الإخباري- انخفض معدل المواليد في اليابان للعام السابع على التوالي إلى مستوى قياسي، الأمر الذي يلقي الضوء على أزمة مع تقلص عدد السكان وارتفاع سريع في نسبة المسنين في البلاد.

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وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة، أن معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في حياتها، بلغ 1.2565 وذلك بالمقارنة مع مستوى منخفض سابق بلغ 1.2601 في 2005 بما يقل بكثير عن معدل 2.07 الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على استقرار عدد السكان.



وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالات أنباء عالمية، أن عدد المواليد الجدد في اليابان انخفض بنسبة 5 بالمئة إلى 770747 في العام الماضي، وهو مستوى منخفض جديد، بينما ارتفع عدد الوفيات 9 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 1.57 مليون