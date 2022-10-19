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الأربعاء، 19-10-2022 06:31 م

انهيار عقاري في أميركا.. ثاني أكبر هبوط في 80 عاماً

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الوكيل الاخباري- حذر الاقتصادي الشهير وأستاذ المالية في جامعة Pennsylvania جيريمي سيغل، من أن أسعار المنازل في أميركا على وشك أن تشهد ثاني أسوأ انخفاض لها منذ الحرب العالمية الثانية حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

وقال إن حملة التشديد الصارم لبنك الاحتياطي الفيدرالي تضرب بالفعل قطاعات الاقتصاد الحساسة لسعر الفائدة، مضيفاً أن المخاوف من أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة أطول" تخيف الأسواق، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال سيغل: "أعتقد أننا سنشهد ثاني أكبر انخفاض في أسعار المساكن منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة".

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