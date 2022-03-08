الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 10:18 ص

بايدن قد يحظر استيراد النفط الروسي قبل موافقة الكونغرس

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الوكيل الإخباري - اعتبرت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يسعى لتفادي خوض معركة مع الكونغرس بشأن حظر واردات النفط الروسية، لأنه يواجه احتمالا متزايدا بتحرك حزبه الديمقراطي نحو الحظر، إذا لم يفعل هو ذلك.

وأشارت المجلة، في تقرير نشرته الاثنين، إلى أنه ”على أقل تقدير، كان المسؤولون يأملون في سن قانون حظر بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لكنهم الآن يتأقلمون مع ما أصبح اهتمامًا ساحقًا من الحزبين في الكابيتول هيل وفي الإدارة، في تخليص الأسواق الأمريكية من النفط الروسي بينما يواصل الرئيس فلاديمير بوتين هجومه الدموي على أوكرانيا“.

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