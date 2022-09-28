بروتوكول تعاون بين تجارة عمان والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

الوكيل الإخباري

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- وقعت غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، الذي يتخذ من العاصمة القاهرة مقرا له، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتدعيم الشراكة والتواصل والتفاعل المستمر.ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونقل الخبرات إلى الدول العربية والفاعلين الاقتصاديين في المجالات الاقتصادية والتجارية والجمركية، لوضع آليات التنسيق وإجراءات التنفيذ بين الطرفين في الميادين ذات الاهتمام المشترك.كما يهدف إلى التعاون في تقديم الاستشارات وتوفير البيانات المتاحة للتجار وأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين والمستوردين في العاصمة الأردنية، وإعداد الأبحاث والدراسات بالمجالات الاقتصادية والتجارية والجمركية.ويتضمن البروتوكول الذي وقعه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين الدكتور ممدوح الرفاعي، تنظيم (مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل)، لبناء القدرات ونشر الوعي وزيادة الانتاج ونقل التكنولوجيا للتجار والمستوردين وأصحاب الأعمال في عمان.واشار الحاج توفيق للدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في أوقات يعاني منها الاقتصاد العربي من تحديات صعبة جراء تداعيات أزمة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي.وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان انضمت إلى عضوية الاتحاد مطلع العام الحالي، لإيمانها بأهداف الاتحاد، وضرورة دفع عجلة الاقتصادي العربي المشترك وتوعية المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين بآليات العمل داخل الدوائر الجمركية.وبين أن نشاطات القطاع الخاص يجب أن تسهم في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، لافتا إلى أن غرفة تجارة عمان تسعى بكل جدية ومن خلال بروتوكولات ومذكرات التفاهم مع نظرائها في العالم العربي للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي.ودعا الحاج توفيق الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهد لتوعية المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين بآليات العمل داخل الدوائر الجمركية المتعددة من خلال عقد نشاطات ودورات وورشات العمل، والمساهمة في إزالة المعوقات والمشاكل الاجرائية في المنافذ الجمركية، والتي تعد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.من جهته، أكد الرفاعي أن الاتحاد الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على اتم الاستعداد للتعاون بين مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة لتنمية القطاع التجاري والجمركي العربي، ورفع كفاءة المخلصين الجُمركيين في الوطن العربي، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية، لضمان انسياب حركة التجارة البينية العربية والإفريقية والدولية والمساهمة في مكافحة الغش التجاري، والحد من عمليات التهريب الجمركي، وتذليل عقوبات الاستثمار في الوطن العربي والإفريقي.وأوضح الدكتور الرفاعي أن الاتحاد الذي تأسس عام 2017، وقع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أكثر من دولة عربية لخدمة مصالح الاقتصاد العربي والمساهمة في دفع عجلة نموه.وحضر التوقيع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ومستشار رئيس الاتحاد الدكتور اسلام محمود، ونائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وامين السر بهجت حمدان، وامين الصندوق خطاب البنا، وأعضاء المجلس علاء الدين ديرانية، وسلطان علان ومدير عام الغرفة هشام الدويك ونائب رئيس النقابة اللوجستية الاردنية نزار صالح وعضو مجلس إدارة الاتحاد وصفي شواقفة.