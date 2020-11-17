الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

وزارة العمل تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي لتسجيل حالات كورونا

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

العراق: 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل




الثلاثاء، 17-11-2020 07:42 ص

لتغطية أزمة كورونا

بريطانيا .. خطة لخفض نفقات المساعدة مؤقتا

بريط
العاصمة البريطانية لندن - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط لخفض مؤقت في نفقات المعونات لمساعدة المالية العامة في مواجهة آثار جائحة كورونا.

اضافة اعلان

وأضافت الصحيفة أن الحكومة وضعت خططا لخفض نسبة الدخل القومي الإجمالي المخصصة للإنفاق على المساعدات من 0.7% إلى 0.5%، ما من شأنه توفير المليارات.


ويرتقب أن يعلن وزير المالية البريطاني ، ريشي سوناك عن هذه الخطوة في الأسبوع القادم، فيما شدد جونسون على ضرورة أن ترتفع نسبة الإنفاق على المساعدات مجددا إلى 0.7% بحلول 2022.


ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 1.1 بالمئة في سبتمبر عن أغسطس، متأخرا عن دول ثرية أخرى في ظل كفاحه للتعافي من صدمة الجائحة حتى قبل إجراءات العزل العام التي فُرضت في الآونة الأخيرة.


ويؤكد التباطؤ الذي أظهرته بيانات رسمية توقعات بأن الاقتصاد سينكمش من جديد مع انتهاء عام 2020.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fb2568f4236044a5d3ab55c

مستثمرون يتخلون عن الدولار لصالح البيتكوين والذهب

230264

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10202025134224191336526

بورصة عمان تغلق تداولاتها ب 4,2مليون دينار

4202027163150843067476

الحكومة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

9202018185535103433814

توضيح حكومي حول أسعار الكهرباء في الأردن

2020217755385177Aالاقتصاد-الياباني-اقتصاد-الاقتصاد-اليابان

الاقتصاد الياباني يفاجئ الخبراء

أخبار متعلقة
main_image5fa136b3a6d58

تراجع حوالات المغتربين إلى الأردن 12%

دولار

مصر.. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

نفط

ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

238689

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

ضم

رفع مخصصات سلف متقاعدي الضمان

5f9bba6aed5e6

النفط يفاقم خسائره