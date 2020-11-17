بريطانيا .. خطة لخفض نفقات المساعدة مؤقتا

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط لخفض مؤقت في نفقات المعونات لمساعدة المالية العامة في مواجهة آثار جائحة كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن الحكومة وضعت خططا لخفض نسبة الدخل القومي الإجمالي المخصصة للإنفاق على المساعدات من 0.7% إلى 0.5%، ما من شأنه توفير المليارات.



ويرتقب أن يعلن وزير المالية البريطاني ، ريشي سوناك عن هذه الخطوة في الأسبوع القادم، فيما شدد جونسون على ضرورة أن ترتفع نسبة الإنفاق على المساعدات مجددا إلى 0.7% بحلول 2022.



ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 1.1 بالمئة في سبتمبر عن أغسطس، متأخرا عن دول ثرية أخرى في ظل كفاحه للتعافي من صدمة الجائحة حتى قبل إجراءات العزل العام التي فُرضت في الآونة الأخيرة.



ويؤكد التباطؤ الذي أظهرته بيانات رسمية توقعات بأن الاقتصاد سينكمش من جديد مع انتهاء عام 2020.

المصدر : روسيا اليوم

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