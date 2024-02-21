الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وسط مقاومة كبيرة .. كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا في حي الزيتون

استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمستشفى ناصر

التنمية تكرم دور رعاية الأطفال الحاصلة على نتائج متميزة في معايير ضبط الجودة

حماس: تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيضاعف المعاناة في شمال غزة

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

هام من الضريبة لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد

استشهاد الأسير الشاويش في سجن "نفحة" للاحتلال

وزارة الصحة بغزة: سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان القطاع

إنشاء وتنفيذ حديقة وسط عجلون بـ 54 ألف دينار

الهلال الأحمر بغزة: أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر بخان يونس

الأربعاء، 21-02-2024 12:15 م

بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن !

22024713845155255365

الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشا بالأردن اليوم الأربعاء .

اضافة اعلان

 

حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

 

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم 

 

ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2030 دولارا بالتداولات العالمية 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مم

قطاع البنوك يضغط على الأسهم الأوروبية

543563

تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

XPd03wO5hZtRbi76dsyhU9mvBFKS9Dm1QgLEMmAH

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

128561

الدولار يهبط بعد تراجع عوائد السندات مع ترقب محضر الفيدرالي

فللللل

مجموعة السبع تناقش عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

33333

انخفاض صادرات البترول السعودية 16% في ديسمبر الماضي

أخبار متعلقة
7202311155421198700086

بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن

372639_5_1702123687

فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

سعر-الليرة-التركية-850x560

الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

920235122022411695744

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

20220715_223519

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر الليرة الانجليزية بالأردن !

1202411145140644121853

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !