بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن !

الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشا بالأردن اليوم الأربعاء .

اضافة اعلان

حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم



ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2030 دولارا بالتداولات العالمية



