الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : من المبكر الحديث عن خلع الكمامة في الأردن

وزير الصحة يوضح حول موجة ثالثة لكورونا بالاردن

التربية: تمديد فترة التقدم للنقل الخارجي للمعلمين

الصحة: السماح لمتلقي لقاح كورونا التبرع بالدم بعد شهر من أخذ الجرعة الثانية

شاهد فيديو صادم في اربد .. على مكتب وزير الصحة !

سيدة تشعل النار في نفسها بعمان

الحنيطي لـ الوكيل : مستشفى عسكري ثانٍ خلال شهر في غزة

مصر تخصص مستشفيات لعلاج مصابي الفطر الأسود

طبيب يوجه نصيحة للحكومة لكبح جماح كورونا

تمديد احتجاز المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال إلى الأربعاء

الإثنين، 31-05-2021 01:21 م

بورصة مصر تربح 3.3 مليار جنيه في 10دقائق

60b4aebc42360407e84c292e


الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بشكل جماعي وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه مصري بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 659.202 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10359 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2222 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12828 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 3242 نقطة.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1048183999

صعود عملة إيثر المشفرة ‭5%‬‎

60b495fd42360479ea71b5ca

خبير يحدد العملة الأكثر ربحا من الدولار

النفط

تحسن توقعات الطلب يرفع أسعار النفط عالميا

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 31/5/2021

ولايات

أميركا تؤكد استيرادها نفطا إيرانيا رغم العقوبات

اسو

تراجع الأسهم الرئيسية في الخليج ومؤشر السعودية يرتفع

أخبار متعلقة
520214153339567916119

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

6093ca234c59b74db3537ef7

هبوط أسعار النفط عالميا

60938fcd4c59b7529115dd37

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

60938d2f4c59b753220f9e76

بورصة موسكو عند مستويات تاريخية

1614949995218

تراجع اسعار الذهب عالميا

1-2

قانون أمريكي يحظر تعدين العملات الرقمية لمدة 3 سنوات في نيويورك