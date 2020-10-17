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السبت، 17-10-2020 12:58 م

تخفيض تصنيف ديون بريطانيا لضعف النمو الاقتصادي

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ،أمس الجمعة، انه تم تخفيض تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إلى "Aa3" من "Aa2"، عازية ذلك إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية، بالإضافة الى تعديل النظرة المستقبلية لديون البلاد السيادية إلى "مستقرة" من "سلبية".

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وأشارت "موديز" في بيان أن الديناميات الهيكلية السلبية للمدى الطويل ازدادت سوءا نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وما أعقب ذلك من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك التي توفرها عضوية الاتحاد.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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