تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، لتتخلى عن أعلى مستوى في شهرين المسجل بالأمس، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح، لكنها على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفضل تطورات سوق السندات في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال .

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وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1,759.80 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,763.61 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,766.30 دولار.

المصدر : بترا

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