تراجع حصة بيتكوين في سوق التشفير وسط إقبال المستثمرين على عملات أخرى

الوكيل الإخباري- تراجعت حصة أكبر عملة مشفرة في العالم ”بيتكوين“ في سوق العملات الرقمية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد الارتفاعات الحادة في قيمة العملات المشفرة الأخرى، نظرا لإقبال المستثمرين عليها لتحقيق ربح سريع، بحسب ”بلومبيرغ“.



وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ”الارتفاعات في العملات الأخرى أدى إلى انخفاض حصة بيتكوين في سوق التشفير البالغ 2.6 تريليون دولار إلى 43% من نحو 70% في بداية عام 2021″، لافتة إلى أن ذلك يعتبر ”مقياسا إستراتيجيا في جي بي مورجان تيشز ومؤسسات استثمارية أخرى وقد يكون علامة تحذير على الإقبال الشديد للمستثمرين على تلك العملات“.



وقال بنك ”جي بي مورجان تشيز“ في تقرير، إن ”تضاؤل هيمنة البيتكوين في سوق العملات المشفرة ناجم عن ارتفاع ضخم في العملات المشفرة الأخرى مدفوعا بشكل أكبر بطلب التجزئة من قبل المستثمرين“.

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المصدر: إرم