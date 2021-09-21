تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، في بورصة وول ستريت، ومقرها نيويورك، مع نهاية جلسة التداول ليوم الاثنين، بحسب صحيفة وول ستريت.

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وبحسب المصادر، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي الجلسة متراجعا بمقدار 614.41 نقطة، أو 1.8 بالمئة، ليصل إلى 3397.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 75.62 نقطة، أو 1.7 بالمئة ، ليصل إلى 4357.73 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك 330.06 نقطة ، أو 2.2 بالمئة ، ليصل إلى 14713.90 نقطة.

المصدر: بترا