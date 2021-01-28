الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الأردنية : امتحان الكفاية الخميس المقبل

التربية للوكيل: رابط دوام الطلبة متاح حتى بداية الفصل الدراسي

لماذا ارتفعت أسعار بطاقات الشحن الخلوية بالاردن ؟

وزير العمل يكشف عن فرص عمل جديدة للاردنيين

النعيمي: لا عطلة صيفيّة هذا العام ... خبر غير صحيح

البنك المركزي : البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض

تعميم من وزارة التربية بشأن الدوام بالمدارس اعتباراً من الاحد

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 02:59 م

تزوير الأدوية يكلف منظمة الصحة العالمية 4.2 تريليون دولار

1800x1200_coronavirus_vaccine_alt


الوكيل الاخباري - أكد رئيس قسم المعلومات في WISeKey هانز شواب، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الأدوية المزورة تمثل مشكلة كبيرة أمام منظمة الصحة العالمية حتى من قبل الجائحة ويجب على الحكومات وضع تشريعات واتباع تقنيات للحد من آثار هذه المشكلة.

اضافة اعلان

وقال: "التزوير يمثل مشكلة بـ4.2 تريليون دولار تواجه الاقتصاد العالمي كل سنة، وهي تسبب الموت حتى قبل الجائحة لمئات آلاف البشر، وهناك رقم مثير للاهتمام صادر عن منظمة الصحة العالمية، حيث إن 125 ألف شخص يموتون كل عام في إفريقيا بسبب دواء الملاريا المزيف".

إلى ذلك، أشار إلى أن إحصائيات اللقاحات على سبيل المثال تظهر أن أوروبا قامت بطلبات بـ4 أضعاف عدد سكانها، في حين طلبت إفريقيا بما يعادل عدد سكانها. هذا يخلق حالة من الارتباك ويولد أيضا الطلب في هذه الدول، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ظهور المنتجات المزورة في الدول الأكثر تأثرا في العالم".

وردا على سؤال، قال هانز إن الحل في الحقيقة هو أسهل مما يعتقده الناس "معظم الأدوية اليوم يمكن تعقبها ولديها هويات خاصة بها ما يعني أنه لا يمكن توسيع فوائد المعرفة الطبية الموجودة بشكل منصف لجميع السكان بغض النظر عن الجغرافيا".


وتابع: "فعلى الرغم من وجود التقنيات، لا يتمتع القائمون بالرعاية أو المرضى أو الصيدليات بحق استخدامها وبالتالي يصعب التأكد من موثوقية الدواء، ولكن لأسباب لا ندركها حتى الآن ولأسباب نريد معالجتها مثل توسيع نطاق المعرفة الطبية وجعل الضحايا جزءا من الحل، وهذا يمكن تحقيقه بسرعة".


وفي حين لفت إلى أن الحكومات هي جزء مهم في بذل هذا المجهود وبدون تشريعات، قال إن العلامات التجارية الطبية ليست على استعداد لأخذ الخطوات الضرورية.


وفي هذا الإطار، شدد على الحاجة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاح ذلك وخلافا للمشاكل العالمية التي نواجهها، "إذ إن المشكلة يمكن حلها بسرعة إذا توفرت التقنيات".

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
534ed4c93038bd98bfc900ac7b331def

صندوق الثروة النرويجي يربح 123 مليار دولار في 2020

20200223_Iran_coronavirus_17071619349_large

قرار جديد من الكويت بشأن مخالفي الإقامة

Untitled-1-281

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.9 مليون دينار

85815450

تقرير: مصر قد تصبح من كبار مصدري الغاز المسال في العالم

_113664894_goldreuters

الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

ذهب

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

أخبار متعلقة
global_chile_globe_coronavirus

صندوق النقد يرفع توقعات نمو عام 2021

currencies-rhb-thumb_123rf

خبراء يحددون العملات التي يمكن جني المكاسب من الاستثمار فيها في 2021

1000x-1

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال 2021

Gas-superJumbo

ما هي توقعات إنتاج الغاز في العالم حتى 2040؟