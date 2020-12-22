الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الرئيس الامريكي المنتخب بايدن يتلقى لقاح كورونا

استشهاد فلسطيني على مدخل باب حطة قرب المسجد الأقصى

مدير الامن العام يدعو المواطنين للتبليغ عن هؤلاء عبر الواتساب

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة

لجنة الأوبئة : سلالة فيروس كورونا الجديدة سترفع عدد الإصابات




الثلاثاء، 22-12-2020 11:59 ص

تغييرات كبرى في صندوق الاستثمارات السعودي

30d89d7a06cf4152a35400e08218721e_18


الوكيل الاخباري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول، عن تغييرات وتعيينات في الصندوق، ضمن إجراءات توسعية كبرى.

اضافة اعلان

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه تم تعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيسا جديدا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.


كما تم نقل السيد راشد بن إبراهيم شريف، ليصبح عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للكيان المندمج، الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة الصندوق.

وعين الصندوق كذلك رانيا محمود نشار، مستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وفهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات.


وعين الصندوق أيضا علي رضا زعيمي مستشاراً لمحافظ الصندوق، إضافة إلى تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود، بتولي منصب كبير الإداريين.


وأوضح صندوق الاستثمارات السعودي أن التغييرات والتعيينات الجديد تستهدف دعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.


وقال الرميان عن تعيين رانيا نشار وفهد السيف في الصندوق: "ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، التي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة".


ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030.


ونمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما أسهم في توفير أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
donald-trump-3

ترامب يوقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 ديسمبر ويجنب البلاد إغلاقا تاما

65tyj

العراق.. اقتطاع 40 % من رواتب الرئاسات الثلاث

19730_1_1589364028 (1)

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

520201317137436150119

انخفاض أسعار الذهب بالأسواق المحلية

159202

انخفاض أسعار النفط عالميا

8202021153239178308649

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أسابيع

أخبار متعلقة
oil-tanker-740x520

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع

winter

الشتاء حولك .. ما الفوائد الاقتصادية لموسم السياحة الجديد في السعودية؟

Wheat_photo-cred-Adobe-stock_E-copy

روسيا تضاعف صادراتها الزراعية إلى السعودية

unnamed

العراق يطلق مشروع طريق بري من النجف إلى السعودية

17507442694368

السعودية والإمارات تتفقان على إطلاق عملة رقمية مشتركة

6818246_1577514793

السعودية.. تراجع الصادرات النفطية في أيلول بنسبة 38.7%