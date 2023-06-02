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الجمعة، 02-06-2023 07:01 م

حركة السفر الجوي الدولية تنمو 48% خلال نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - تمكن قطاع السفر الجوي، من تأكيد معدلات نموه المستمر خلال شهر نيسان الماضي، بدعم من شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا".

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وحققت حركة السفر الجوي الدولية 90.5% من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، بعد ارتفاعها بنسبة 48 % خلال نيسان على أساس سنوي.


وجرى خلال هذا الأسبوع، اجتماع الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في إسطنبول، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، في طريقه للوصول، بل وتخطي، مستويات ما قبل وباء كورونا.


هذه النسب تم الحصول عليها رغم أسعار تذاكر السفر المرتفعة جدا، ففي فرنسا خلال أبريل، ارتفعت الأسعار بمعدل الثلث، مقارنة مع الشهر نفسه قبل اربع سنوات بحسب الإدارة العامة للطيران المدني. سكاي نيوز 

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