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الثلاثاء، 15-06-2021 03:16 م

روسيا: الاقتصاد الوطني تعافى من أزمة كورونا

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الوكيل الإخباري- صرحت رئيس البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، بأن الاقتصاد الروسي تعافى من أزمة فيروس كورونا وعاد إلى مستوى الذي كان عنده قبل الأزمة.

وقالت في كلمة في البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء "لقد أبقينا أسعار الفائدة عند مستوى منخفض لفترة طويلة لنتأكد من أننا لن نقص جناح الاقتصاد الذي بدأ بالنهوض. والآن ليس لدينا شك في أن قراراتنا لا تشكل عقبة أمام النمو. لقد تعافى الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة، وفي العديد من الصناعات، فقد تجاوزه ويستمر في النمو".

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وأشارت نابيؤلينا إلى أن الطلب تعافى لكن الإنتاج يحتاج إلى وقت، سلاسل الإنتاج المعطلة بسبب أزمة كورونا لم تتعافى بعد، حيث هناك نقص في بعض المكونات والمواد والعمالة.

وفي يوم الجمعة الماضي، قالت إن الاقتصاد الروسي سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثاني، كما أشارت إلى أنه تمت زيادة توقعت نمو الاقتصاد الروسي في 2021.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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