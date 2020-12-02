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الأربعاء، 02-12-2020 09:18 ص

روسيا تزيد إنتاجها من النفط والغاز في نوفمبر

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، أن موسكو زادت في الفترة الأخيرة من إنتاجها في مجالي النفط والغاز.

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا رفعت من إنتاجها في النفط والغاز إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.


وبحسب البيانات المنشورة، بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا نحو 40.96 مليون طن في نوفمبر بالمقارنة مع 42.19 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول.


وصرحت مصادر مطلعة على إنتاج النفط الروسي، الاثنين، أن منتجي النفط الروس، يدركون مدى تعقيد الوضع في سوق النفط ومستعدون لعدم زيادة الإنتاج كجزء من اتفاق "أوبك +"، التي يمكن أن تضعف قيود التحالف بنحو مليوني برميل يوميًا بداية من عام 2021.


وقال أحد المصادر بأن هناك توافقا في الآراء بين شركات النفط الروسية حول استعدادها للحفاظ على حصص الإنتاج الحالية بموجب صفقة "أوبك +" للربع الأول من عام 2021.

 

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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