الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 10:16 ص

شركة أرامكو السعودية تعلن عن أرباح استثنائية

ارامكو


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى 21.7 مليار دولار، مقارنة بـ 16.7 في نفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضح بيان الشركة السعودية، أن النتيجة التي تم الحصول عليها ترجع إلى تحسن الوضع الاقتصادي في العالم، فضلا عن حالة سوق النفط، وارتفاع هوامش تكرير النفط والبتروكيماويات، مما عوض جزئيا عن انخفاض الإنتاج.


ومن حيث النتائج التشغيلية، أنتجت "أرامكو" 11.5 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الأول، بما في ذلك 8.6 مليون برميل يوميا من النفط وحده.


هذا وبلغ التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر في الفترة المشمولة بالتقرير 26.5 مليار دولار و18.3 مليار دولار على التوالي. وبلغت المدفوعات الرأسمالية 8.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أرامكو عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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