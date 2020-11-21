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السبت، 21-11-2020 08:55 ص

صعود البيتكوين إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

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الوكيل الاخباري- ارتفعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات أمس الجمعة إلى أعلى مستوى في 3 سنوات وبلغت 18600 دولار، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي سجل عند 18985 دولارا.

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ويظهر موقع CoinDesk المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية، أنه جرى تداول "البيتكوين" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت موسكو عند 18562 دولارا، بزيادة نسبتها 2.25%.


وقبل ذلك تم تداول "البيتكوين" عند 18600 دولار، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".


وصعد "البيتكوين" بأكثر من 16% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2019، حيث ارتفع بأكثر من 160% هذا العام.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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