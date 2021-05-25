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الثلاثاء، 25-05-2021 02:15 م

صفقة استحواذ عقارية تدفع الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية

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الوكيل الإخباري- بلغت الأسهم الأوروبية مستويات غير مسبوقة اليوم، إذ سادت المستثمرين حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو الجاري عند 446.19 نقطة.

وارتفع المؤشر "داكس" الألماني 0.8 بالمئة، مسجلا أيضا مستوى قياسيا مرتفعا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا "فونوفيا" وافقت على الاستحواذ على منافستها "دويتشه فونين" مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار).

وارتفع سهم "دويتشه فونين" 15.7 بالمئة، بينما تراجع سهم "فونوفيا" 6.2 بالمئة. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا في أوروبا 0.8 بالمئة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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