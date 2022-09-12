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الإثنين، 12-09-2022 01:10 م

علان يكشف أسباب تذبذب أسعار الذهب اليوم

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سبب تذبذب أسعار الذهب اليوم هو بدء تداول الذهب عالميا.اضافة اعلان


وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سوق الذهب العالمي يفتح للتداول الاثنين من كل أسبوع

وبين أن أوقات بدء تداول الذهب في بورصة هونغ كونغ فجرا وبورصة لندن مع ساعات الصباح الباكر وبورصة نيويورك تبدأ التداول على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لتعكس على أسعار الذهب محليا.

وأشار علان إن زيادة الاهتمام بالمعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة انعكس ذلك على تضاعف حجم الإنتاج السنوي من الذهب 3 أضعاف عالميا.

وتوقع تذبذب أسعار الذهب حتى عقد اجتماع الفدرالي الامريكي بـ 21 من شهر أيلول الحالي لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب محليا بواقع 20 قرشا خلال ساعة فقط من صدور التسعيرة الأولى صباح اليوم الاثنين

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