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الثلاثاء، 24-11-2020 03:34 م

عمّان ضمن قائمة أفضل وجهات السفر لعام 2021

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الوكيل الإخباري - وضع موقع "لونلي بلانت" السياحي العالمي، العاصمة عمان ضمن قائمة أفضل وجهات السفر على مستوى العالم للعام 2021.

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وكشف الموقع -المرجع الأول للسفر في العالم-، عن تعديل جذري لقائمة أفضل وجهات السفر لعام 2021، التي طال انتظارها بعد أن تعرّض مجال السفر لأكبر تغيير وتعطيل في تاريخه، حيث تميّزت مدينة عمّان في هذه القائمة كواحدة من الوجهات التي تساعد على تغيير وتطوير تجارب السفر.


وذكر الموقع ان ما ميّز عمّان هو أنّها "وجهة مضيافة" مع التركيز على التنوع والشمولية، حيث تستعرض القائمة الصادرة عن الموقع، الأشخاص ومكاتب السياحة والوجهات السياحية الذين يمثّلون قصصاً وتجارب شاملة لمجموعة متنوعة من الناس حول العالم بأسلوب يضمن تمثيل كافة الأعراق والأجناس فيما يتعلق بالسفر.


 




 

 


 

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