عملة البيتكوين تبلغ مستوى غير مسبوق

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين"، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى غير مسبوق، وتواصل بذلك العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم تسجيل سلسلة مكاسبها في 2021.



ووفقا لموقع "كوين ديسك"، المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية، فقد صعدت قيمة عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، بنسبة 4% إلى 62598 دولار.

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وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.





المصدر: روسيااليوم