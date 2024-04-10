قرب مستوى مرتفع وقياسي .. أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

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وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1088.75 دولار.