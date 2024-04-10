الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الاحتلال يحدد موعداً محتملاً لاجتياح رفح

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: موظفونا واجهوا ظروفا صعبة

في أول أيام العيد.. الجيش يواصل إنزال المساعدات على قطاع غزة بمشاركة دولية كبيرة

الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة أول أيام عيد الفطر السعيد

المقاومة تشيد بعملية "حومش" وتعتبرها ردا على مجازر الاحتلال

قرب مستوى مرتفع وقياسي .. أسعار الذهب عالميا

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص في هجوم للمستعمرين على رام الله

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

هآرتس: إسرائيل تائهة ونتنياهو لا يعرف إلى أين يأخذها

بعد إعلان انتظار المولود الاول .. ولي العهد: اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير

الأربعاء، 10-04-2024 03:00 م

قرب مستوى مرتفع وقياسي .. أسعار الذهب عالميا

ذهب٢

الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

اضافة اعلان


وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1088.75 دولار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

66153270423604293c45ab14

المركزي الروسي يحدد العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة البلاد الخارجية

41111

الدولار حائر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

2380116-103342502

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

220243135329137693966

بعد سلسلة من الارتفاعات .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب في الأردن اليوم

2380131-1558329745

السندات الأمريكية عند أعلى مستوياتها

أخبار متعلقة
01410

الذهب عالمياً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

0120

تراجع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

504082_1_1686907668

انخفاض أسعار الذهب عالميا

32024410393716709493

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

VYVxwhrroBjXMTANwvc0lZfGP0XPYCnYBQdZIkgN

تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 في الأردن

1710488189253

الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر