قطر الأعلى في التاريخ .. تعرّف على تكلفة إقامة كأس العالم من عام 1994 حتى 2022

الوكيل الإخباري - رصد - سجلت قطر رقماً قياسياً في تكاليف استضافة المونديال، فقد صدرت تقارير تفيد بأنَّ التكلفة الإجمالية وصلت لنحو 220 مليار دولار.



ووفقا للأرقام فان هذه التكلفة تشمل كل البنى التحتية والمباني في قطر التي تمّ تشييدها وتجهيزها لاستضافة الحدث.



ويزيد مبلغ تكلفة مونديال قطر 2022 بنسبة 1800% عن تكلفة روسيا لاستضافة مونديال 2018.

اضافة اعلان

وتاليا تكلفة إقامة كأس العالم من عام 1994 حتى 2022 :

كأس العالم 1994 أمريكا 500 مليون دولار

كأس العالم 1998 فرنسا 2.3 مليار دولار

كأس العالم 2002 كوريا الجنوبية واليابان 7 مليارات دولار

كأس العالم 2006 المانيا 4.3 مليار دولار

كأس العالم 2010 جنوب افريقيا 3.6 مليار دولار

كأس العالم 2014 البرازيل 8.6 مليار دولار

كأس العالم 2018 روسيا 11.6 مليار دولار

كأس العالم 2022 قطر 220 مليار دولار





وتطمح قطر لتحقيق أعلى عائد في تاريخ المونديال، وتستهدف تحقيق 17 مليار دولار، وهو مبلغ لم تحصده أي دولة استضافت البطولة من قبل. وكالات