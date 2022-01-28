قطر:207 مليارات دولار حجم قروض القطاع الخاص

الوكيل الاخباري- بلغت قروض القطاع الخاص القطري حتى نهاية الشهر الماضي، أكثر من 754 مليار ريال (207 مليارات دولار)، في حين بلغ حجم ودائعه 391 مليار ريال (107.4 مليار دولار).

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ووفقًا لبيانات حديثة لمصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، فقد توزعت ودائع الحكومة والقطاع العام خلال الشهر الماضي بين 100.4 مليار ريال للحكومة، 151.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.



وفي المقابل، انخفضت جملةُ قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية الشهر الماضي بنحو 400 مليون ريال عن تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 379.7 مليار ريال، وبلغت قروضُ الحكومة 142.3 مليار ريال، بانخفاض مقداره 800 مليون ريال عن تشرين الثاني الماضي.



وارتفعت جملةُ ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية الشهر الماضي بنحو 1.4 مليار ريال عن نهاية تشرين الثاني الماضي إلى مستوى 391.1 مليار ريال. كما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص القطري بنحو 2.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 754.5 مليار ريال.

المصدر: بترا