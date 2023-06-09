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الجمعة، 09-06-2023 02:53 م

مؤشر نيكي الياباني يرتفع للأسبوع التاسع على التوالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشدة اليوم الجمعة، ليسجل صعودًا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائي.

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وزاد المؤشر نيكي 1.97 بالمئة ليغلق عند 32265.17 نقطة محققًا أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي.


وارتفع المؤشر 2.35 بالمئة خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من 4 بالمئة في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عامًا، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.50 بالمئة إلى 2224.32 نقطة وارتفع 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.


وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي يتم متابعته عن كثب، عند 32018.38 نقطة، ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهمًا مدرجة على نيكي في ثاني جمعة من الشهر.


ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 195 سهمًا وانخفض 29 سهمًا واستقر سهم واحد.


بترا

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