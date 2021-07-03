مصر: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن.



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وجاء ذلك في تقرير تلقاه، القصير، من رئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وقال القصير، اليوم السبت، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألفا و902 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطا، البصل، الفراولة، الرمان، الفاصولياء، البنجر، الجوافة، الفلفل، المنجا، الثوم، العنب، الخوخ، البطيخ".

المصدر: روسيا اليوم