السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 12:33 م

مصر: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية

5f48cd6342360425ad506abf


الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن.

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك في تقرير تلقاه، القصير، من رئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.


وقال القصير، اليوم السبت، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألفا و902 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطا، البصل، الفراولة، الرمان، الفاصولياء، البنجر، الجوافة، الفلفل، المنجا، الثوم، العنب، الخوخ، البطيخ".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60e02c0f4c59b73292771717

أوكرانيا تحدد تكلفة أسلحة تدمير جسر القرم

60e0224c4c59b741f97bd3e3

السعودية: قواعد جديدة لدعم الصناعة الخليجية

60e01ba34c59b743583ec6cd

روسيا: توسيع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها

1-639432

إيران: إعادة تشغيل محطة بوشهر النووية

ذهب

أسعار الذهب السبت 3/7/2021

60deb6cc4c59b7533e1e7a52

للمرة السادسة هذا العام.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز

أخبار متعلقة
1508609_0

مصر تكشف المحاصيل التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها

النفط-العراقي

العراق يحقق نحو 6 مليارات دولار من صادرات النفط

7699024_p

روسيا: توقعات بوصول الصادرات الزراعية إلى 30 مليار دولار