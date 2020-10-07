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الأربعاء، 07-10-2020 03:13 م

فئة 10 جنيهات و20 جنيها

مصر تستعد لطباعة عملات من مادة البوليمر

مصر
علم مصر


الوكيل الإخباري - قالت مصادر مصرفية إنه من المقرر أن تبدأ المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري العام المقبل في طباعة نقود بلاستيك.

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وستقوم مصر بطباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية" خلال العام المقبل 2021 مع بدء عمل المطبعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكدت المصادر، أن إنتاج فئات النقد الجديدة ستتم بأحدث خطوط إنتاج العملات، مؤكدة أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.


وتتم طباعة أوراق النقد "البنكنوت" وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعي معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة "نسبة التضخم"، ومعدل النمو الاقتصادي المتحقق، وتتم طباعة "البنكنوت" على أساس حساب حجم "الكاش" المتداول داخل الاقتصاد المصري.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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