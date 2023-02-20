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الإثنين، 20-02-2023 08:58 ص

هبوط أسعار الذهب عالمياً وتخوفات من قرار الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

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وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1،837.59 دولار للأونصة (الأوقية).


وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1847.60 دولار.


وتتوقع أسواق المال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول أيار مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3 % في تموز بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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