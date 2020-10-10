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السبت، 10-10-2020 11:08 ص

الدولار يرتفع في السوق السوداء بإيران

هبوط قياسي جديد للريال الإيراني مقابل الدولار

ريال
توضيحية


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء بإيران اليوم السبت إلى 304500 ريال في رقم قياسي جديد، بعد أن كان آخر سعر قد سجل قبل عطلة يومي الخميس والجمعة 296000 ريال.

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جاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة تنظيم السوق الإيرانية عن تخصيص 9 مليارات دولار لتغطية السلع الأساسية في السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس عام 2021.
وأوضح أمين الهيئة محمد رضا كلامي في تصريح لوكالة "فارس"، أن واقع 8 مليارات دولار من المبلغ المخصص يتوفر من مبيعات النفط وموارد البنك المركزي الإيراني.


وأضاف أن 6,4 مليار من أصل 9 مليارات دولار ستغطي توريد 5 سلع أساسية،  تشمل الزيت الخام و 4 أصناف من الأعلاف والبقية لاستيراد الأدوية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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