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الخميس، 24-11-2022 01:31 م

هجوم على خط أنابيب ساوث ستريم وموسكو تحذر

ييييي


الوكيل الإخباري - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الخميس، إحباط هجوم إرهابي على خط أنابيب غاز "السيل الجنوبي"، الذي يمد تركيا وأوروبا بالطاقة.

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وجاء في بيان الجهاز أنه نتيجة لمجموعة من الإجراءات العملياتية تمت الحيلولة دون تنفيذ محاولة من قبل الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب عمل تخريبي على خط أنابيب الغاز ساوث ستريم (السيل الجنوبي)، والذي يتم من خلاله إمداد تركيا وأوروبا بالطاقة.


وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي أنه تم اعتقال مواطنين روس ضالعين في التحضير وتنفيذ الهجوم الإرهابي، حيث تمت مصادرة 4 أربعة ألغام مغناطيسية، و4 كيلوغرامات من البلاستيت، و593 ألف روبل ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجهات الخاصة بأوكرانيا، وتعليمات لتجميع وتركيب عبوة ناسفة، وكذلك نقل الأموال وإحداثيات المكان الذي يخطط لتنفيذ الانفجار فيه وذلك بمنطقة فولغوغراد.


وكان مشروع خط أنابيب ساوث ستريم يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى بلغاريا، لكنه ألغي في وقت لاحق وحل محله مشروع "ترك ستريم". ( سكاي نيوز )

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