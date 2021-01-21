الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 01:48 م

1642 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1642 طنا، توزعت على 1068 طن خضار، و319 طن فواكه، و255 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي: باذنجان أسود عجمي 200 - 500 فلس، بصل ناشف 250 - 450، بطاطا 250 - 550، بندورة 100 - 250، كلمنتينا 500 - 800، وبلح من 500 فلس - 1.5 دينار.


--(بترا)

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