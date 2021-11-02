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الثلاثاء، 02-11-2021 04:40 م

17 ألف سفينة مرت عبر قناة السويس خلال 10 أشهر

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الوكيل الإخباري-جاء في بيان لهيئة قناة السويس في مصر، أن 17 ألف سفينة مرت عبر القناة خلال 10 أشهر من العام الجاري.

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أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة في القناة سجلت أرقاما قياسية، حيث مرت بالقناة أعلى حمولة شهرية في تاريخها قدرها 112.1 مليون طن.


ومرت بالقناة 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1620 سفينة في أكتوبر 2020.

 

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس تنتهج سياسات تسويق مرنة للتعامل مع السفن العابرة.


وتابع أن 17 ألف سفينة مرت من القناة خلال 10 أشهر من العام الجاري.
وسجلت عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021 طفرة حيث بلغت 5.2 مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 12.4 % بفارق 575.1 مليون دولار.

سبوتنيك

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