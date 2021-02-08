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الإثنين، 08-02-2021 01:05 م

2845 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين 2845 طنا، توزعت على 2116 طن خضار، و447 طن فواكه، و282 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 200 إلى 500 فلس، بصل ناشف من 250 إلى 450 فلسا، بطاطا من 250 إلى 550 فلسا، بندورة من 100 إلى 250 فلسا، كلمنتينا من 500 إلى 800 فلس، بلح من 500 إلى 1500 فلس.


-- (بترا)

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