35 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

الوكيل الإخباري - تشارك 35 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية في معرض الخليج الغذائي (جلفود 2024)، المتخصص في مجال الأغذية وتكنولوجيا الغذاء.

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وتنسق جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي سيفتتح يوم الاثنين المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.



وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، يعتبر أهم فعالية تجارية سنوية متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.



وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن الجمعية تنسق المشاركة المحلية بالمعرض للمرة الـ 20 على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 700 متر مربع، وسيفتتحه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.



ولفت الخضري، إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات العصائر واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان والتمور والتوابل والحلويات، وغيرها.



وبين أن الجمعية تهدف من تنسيق المشاركة الأردنية بالمعرض، إلى تمكين الصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية والترويج

لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.



وأوضح أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات الأردنية لعرض منتجاتها أمام مرتاديه، ما يتيح المجال أمامها لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار، من مختلف دول العالم.



ودعا الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض إلى استغلال فرصة تواجدها في (جلفود 2024)، للترويج لمنتجاتها والاستفادة من المشاركة العالمية الواسعة، مؤكدا أن صناعة الغذاء الأردنية تملك فرصة قوية للمنافسة، نظرا لجودتها العالية التي حازت عليها.



وأكد أن الجمعية ستعمل خلال العام الحالي على تنويع مشاركة المصدرين بالمعارض الخارجية المتخصصة بمختلف منتجات القطاعات الصناعية، لاسيما الغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت، إلى جانب توفير كل الممكنات لدعم سيدات الأعمال.



وأوضح الخضري، أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي المنشود والمحافظة على وتيرة صعوده، وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.