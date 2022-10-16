4.2 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية أيلول الماضي

الوكيل الاخباري - ارتفع الدخل السياحي للمملكة، حتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة 140.8 بالمئة، ليصل إلى 4.227 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.



وجاء ذلك نتيجة زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنحو 2.1778 مليون سائح ليصل إلى 3.6626 مليون سائح.



وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة إلى 1.120 مليار دولار، بارتفاع نسبته 76.4 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 74.1 بالمئة.



وعلى المستوى الشهري، أشارت البيانات إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال أيلول الماضي بنسبة 60.7 بالمئة، ليبلغ 581.8 مليون دولار مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الشهر ذاته بنحو 168.3 ألف سائح، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 487.9 ألف سائح، وهو أعلى مستوى يصل له عدد السياح خلال شهر أيلول منذ عام 2013.



وفي ذات الوقت، أظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق على السياحة خارج المملكة خلال أيلول الماضي بمقدار 8 ملايين دولار أو ما نسبته 10.8 بالمئة عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي ليصل إلى 115.9 مليون دولار؛ نتيجة ارتفاع عدد السياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 11.6 بالمئة.

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