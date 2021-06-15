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الثلاثاء، 15-06-2021 11:35 ص

لحساب 36 فندقا

5.9 مليون دولار مدفوعات فنادق خلال الحجر الصحي ضد كورونا

دولار


الوكيل الإخباري - قدّمت وزارة الصحة والبنك الدولي، تمويلا بقيمة 5.9 ملايين دولار لتغطية نفقات الحجر الصحي لحساب 36 فندقا أردنيا، في فترات الحجر الإلزامية في بدايات جهود الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وثيقة رسمية .

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كما أن القيمة الإجمالية المدفوعة للفنادق عن فترة العزل الصحي، وصلت إلى 5.916 ملايين دولار، منها 5.881 ملايين دولار موّلها البنك الدولي، و35.685 ألف دينار مدفوعات من وزارة الصحة.


ويأتي المبلغ ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، الذي أطلقه البنك للأردن في نيسان/أبريل 2020 بقيمة 20 مليون دولار، حيث أوضح البنك في وثيقة تقييم، أن المشروع المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران/ يونيو 2022، "يسير بشكل مُرضٍ".


وبدأ المشروع بتغطية تكلفة الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص، وشراء معدات طبية حيوية لازمة للرعاية الإكلينيكية لحالات الإصابة بكورونا.


وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، إن "وزارة الصحة التزمت بجميع المبالغ المترتبة عليها عن فترات الحجر الإلزامية في الفنادق ولم تتأخر عن مواعيد سدادها".


وبين في تصريحات صحافية أنه بقي 197 ألف دينار للفنادق لغايات الحجر الصحي فيها لحساب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من أصل 360 ألفا.


وعن حملة التطعيم ضد كورونا في الفنادق، أوضح الهندي أن "الفنادق في كل من عمّان ومنطقة البحر الميت ومأدبا وماعين، أنهت إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الفندقي والسياحي"، موضحا أن "سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في فنادق هذه المناطق في 28 حزيران/يونيو الحالي".

 

ويدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد للأردن، يسهم في تطعيم 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا، وبنسبة 40% من السكان البالغين، لمساعدة المملكة على تحقيق مناعة جماعية.


وبحسب وثيقة للبنك، فإن القيمة الإجمالية للمشروع، تصل إلى 63.7 مليون دولار، تهدف إلى تمويل وتوزيع 4.8 ملايين جرعة من مطاعيم كورونا في الأردن.


وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، أكد في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، على أن الأردن سيحصل على "تمويل إضافي بقيمة 64 مليون دولار" لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي". 


 




 

 


 

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