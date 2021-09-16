%8 نمو الاحتياطيات الأجنبية في ثمانية أشهر

الوكيل الاخباري - ارتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 12.16 مليار دينار (17.15 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.



وبذلك يكون مقدار الارتفاع في رصيد الاحتياطات الأجنبية في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 876 مليون دينار أو ما نسبته 7.7 %.

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