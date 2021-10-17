Tether تدفع 41 مليون دولار بسبب الادعاءات المضللة

الوكيل الإخباري - وافقت شركة Tether Limited المسؤولة عن العملة الرقمية المستقرة المسماة باسمها، التي بدورها تخضع لسيطرة مالكي بيتفينيكس Bitfinex، على دفع 41 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC بأنها قدمت بيانات غير صحيحة أو مضللة عندما زعمت أن عملاتها المستقرة مدعومة بالكامل بعملات ورقية.





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وقالت هيئة تداول السلع الآجلة في بيان إنه بين شهر يونيو 2016 وشهر فبراير 2019، ضللت Tether Limited العملاء وأسواق العملات الرقمية عبر القول إن لديها احتياطيات كافية بالدولار الأمريكي لدعم كل رمز بينما، في الواقع، لم تكن احتياطياتها مدعومة بالكامل في معظم الأوقات.





بالإضافة إلى ذلك قالت هيئة تداول السلع الآجلة، فشلت الشركة في الكشف عن أنها تضمنت ذمم مدينة غير مضمونة وأصول غير ورقية كجزء من احتياطياتها. وأبلغت المستثمرين بشكل خطأ أنها تجري عمليات تدقيق روتينية لتظهر أنها تحتفظ بنسبة 100 في المئة من الاحتياطيات في جميع الأوقات. وذلك بالرغم من أن احتياطياتها لم يتم تدقيقها.



وقال روستين بهنام رئيس لجنة تداول السلع الآجلة بالإنابة في بيان: هذه القضية تسلط الضوء على توقعات الصدق والشفافية في سوق الأصول الرقمية السريعة النمو والتطور.



وتم التحقيق مع الشركة من قبل المدعي العام في نيويورك بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة في شهر فبراير. وبموجب شروط تلك التسوية، يحظر على الشركة القيام بأعمال تجارية في ولاية نيويورك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية